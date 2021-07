Flaxieu Église Saint-Maurice Ain, Flaxieu Découverte de l’église et du village de Flaxieu Église Saint-Maurice Flaxieu Catégories d’évènement: Ain

L’église se découvre en autonomie, commentaires sur demande directement sur le site auprès d’un(e) bénévole du comité d’animation de Flaxieu. Avant de repartir n’hésitez pas à poursuivre votre découverte autonome du village en passant par le deuxième édifice classé : la Saint Fontaine. Par la mairie et le comité d’animation de Flaxieu

Entrée libre ; mesures sanitaires en vigueur

Visite libre de l’église Saint-Maurice de Flaxieu. Classée au titre des Monuments Historiques, cette belle église du XVème siècle se caractérise par son élégante simplicité et la pureté de ses lignes. Église Saint-Maurice 01350 Flaxieu, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Flaxieu Ain

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

