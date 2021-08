Ohnenheim Église paroissiale Saint-Grégoire Bas-Rhin, Ohnenheim Découverte de l’église et de son orgue du XVIIIe siècle Église paroissiale Saint-Grégoire Ohnenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 19 septembre à 14:00

### Découvrez l’église Saint-Grégoire et son orgue relevé en ce début d’année par Emmanuel Uhry, facteur d’orgues d’Ohnenheim. L’instrument qui compte 22 jeux a été construit par **Martin Bergäntzel** en 1783 avec l’aide d’**André Jehl**, menuisier local et de **Jean Guthleben**, charpentier de Muttersholtz. La partie instrumentale actuelle de **Valentin Rinkenbach** date de 1861. Dans le cadre des journées du patrimoine, le 19 septembre de 14h à 17h, **Emmanuel Uhry** et **Roland Lopes** présenteront et commenteront les différentes phases de réalisation des travaux de relevage : démontage, restauration de la tuyauterie, console des claviers, mécanique des jeux et des notes… Un travail méticuleux de longue haleine de plus de trois mois qui mérite d’être vu.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

