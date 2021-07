Châtellerault Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe Châtellerault, Vienne Découverte de l’église et de sa cloche Église Saint-Jean l’Évangéliste – Cloche Russe Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des Sciences. La Cloche russe a été classée monument historique en 2012 au titre d’instrument de musique.

Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des Sciences de Châtellerault. Église Saint-Jean l’Évangéliste – Cloche Russe Place de la République de Châteauneuf, 86100 Châtellerault Châtellerault Châteauneuf Vienne

