### Visitez l’église de Saint-Lyé, exceptionnellement ouverte pour ces Journées européennes du patrimoine, qui vous dévoile son mobilier remarquable. L’origine de l’église date au moins du XIe siècle. La tour, la partie centrale et la nef de 9 mètres de hauteur sont les éléments les plus anciens. Le reste de la construction date de la seconde partie du XIIe siècle, tandis qu’une partie des baies est plus récente.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

