Champagnole Champagnole Champagnole, Jura Découverte de l’église de Champagnole Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Découverte de l’église de Champagnole Champagnole, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Champagnole. Découverte de l’église de Champagnole 2021-07-18 – 2021-07-18

Champagnole Jura EUR 0 0 Visite guidée gratuite, montée qu clocher, démonstration et audition de l’orgue historique.

Masque obligatoire.

15 personnes maximum. info@cnjtourisme.fr +33 3 84 52 43 67 https://www.cnjtourisme.fr/ Visite guidée gratuite, montée qu clocher, démonstration et audition de l’orgue historique.

Masque obligatoire.

15 personnes maximum. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Champagnole Adresse Ville Champagnole