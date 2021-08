Saint-Andéol-le-Château Eglise - Saint Andéol le Château Rhône, Saint-Andéol-le-Château Découverte de l’église à Saint Andéol le Château Eglise – Saint Andéol le Château Saint-Andéol-le-Château Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Andéol-le-Château

Découverte de l’église à Saint Andéol le Château Eglise – Saint Andéol le Château, 19 septembre 2021, Saint-Andéol-le-Château. Découverte de l’église à Saint Andéol le Château

Eglise – Saint Andéol le Château, le dimanche 19 septembre à 13:30

À voir également sur Beauvallon : Découverte du clos Souchon, chasse aux galets, la porte Barre et le concert du groupe Fahro à Saint Andéol le Château, monuments, mosaïques et curiosités à Saint-Jean-de-Touslas, découverte de l’église à Chassagny L’église présente une originalité avec le clocher de style peu commun dans la région, il est couvert d’ardoise et se termine par une girouette. Eglise – Saint Andéol le Château Place de l’église – Saint Andéol le Château – 69700 Beauvallon Saint-Andéol-le-Château Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

