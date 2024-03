Découverte de l’écopâturage® sur le plateau d’Andilly A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne Andilly, samedi 29 juin 2024.

L’objectif de cette animation est de comprendre les multiples bénéfices de l’écopâturage® à la fois sur la biodiversité et les paysages, mais aussi dans la conservation d’une race de mouton rustique et ancienne, la brebis solognote.

En quoi l’écopâturage® contribue-t-il à l’aménagement du territoire, à la gestion et la préservation d’espèces végétales et animales menacées ou en voie d’extinction ? Pourquoi le troupeau se déplace d’une pâture à l’autre ? Quelles sont les différentes méthodes d’élevage ovin ? Qu’appelle t’on biodiversité domestique ? Autant de sujets partagés lors de cette animation pas comme les autres…

Un atelier de démonstration de taille des onglons des moutons sera également proposé aux participants avec le travail du chien de conduite comme partenaire de l’éleveur.

Animation accessible à tous.

Laine – Moutons – Écopâturage® – Biodiversité

Anaïs JEUNEHOMME – Atelier L’Embellie