Les samedi et dimanche matins, parcourez librement les seize salles d’exposition du musée et découvrez la riche histoire des Forges d’Hennebont, fleuron industriel du Morbihan pendant plus de cent ans. Vous pourrez également découvrir l’exposition temporaire “MétaloThérapie” et le travail de l’artiste Christian Champin, le métallo-déchéticien. Laissez-vous charmer par ce bestiaire insolite constitué de métal recyclé ! A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez à votre rythme l’Ecomusée des Forges lors d’une visite libre Écomusée Industriel des Forges ZI des Forges Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist Morbihan

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:30:00

