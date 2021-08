Keskastel Association éco'tonique Bas-Rhin, Keskastel Découverte de l’écologie intérieure Association éco’tonique Keskastel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Keskastel

Découverte de l’écologie intérieure Association éco’tonique, 18 septembre 2021, Keskastel. Découverte de l’écologie intérieure

Association éco’tonique, le samedi 18 septembre à 10:00 5€. Réservation obligatoire. Réservé aux adultes.

Bien avec soi, bien avec les autres ? Nous vous donnerons les bases de l’écologie intérieure. Association éco’tonique rue de la gare, 67260 Keskastel Keskastel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Keskastel Autres Lieu Association éco'tonique Adresse rue de la gare, 67260 Keskastel Ville Keskastel lieuville Association éco'tonique Keskastel