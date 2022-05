DECOUVERTE DE L’ECLOSERIE ET INITIATION PÊCHE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Le Val-d’Ajol Vosges Venez découvrir les locaux de l’écloserie du Val-d’Ajol et le parcours pêche au centre-ville. Participez ensuite à une initiation pêche à l’étang de la Drague. Limité à 15 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 Le Val-d’Ajol

