2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 16:00:00



Conférence animée par Isabelle Imbert, praticienne ayurvédique. L’ayurvéda est la médecine traditionnelle indienne qui conçoit la santé comme un équilibre des éléments (terre, eau, feu, air, ether) qui compose notre nature unique. Cette sagesse nous aide à adapter notre alimentation, notre style de vie et notre mental en fonction de notre propre nature, en équilibre.



