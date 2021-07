Caen Caen Caen, Calvados Découverte de l’aviron Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Découverte de l’aviron Caen, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Caen. Découverte de l’aviron 2021-07-05 09:30:00 – 2021-07-09 12:00:00 Société Nautique de Caen et du Calvados Avenue de Tourville

Caen Calvados La Société Nautique de Caen et du Calvados organise des stages d’initiation à l’aviron aux adultes. Profitez de l’été pour vous initier, en bénéficiant de l’encadrement des entraîneurs du club !

L’aviron est un sport de plein air et de glisse sur l’eau, très complet.Initiation ouverte aux adultes (+18 ans).10 places maximum par créneau

Tarifs : 120€ la semaine / 40€ la séance

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Société Nautique de Caen et du Calvados Avenue de Tourville Ville Caen lieuville 49.18554#-0.33421