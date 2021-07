Découverte de l’aviation de chasse Espace Rozanoff – Musée de la base aérienne 118, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

Découverte de l’aviation de chasse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Rozanoff – Musée de la base aérienne 118

### Découvrez, à votre rythme ou avec un guide, l’histoire de l’aviation de chasse et celle de l’aéronautique à Mont-de-Marsan. Après plus d’une année de fermeture, l’Espace Rozanoff ouvre enfin ses portes aux fanas de l’aviation et aux curieux. Une exposition d’une dizaine d’avions de chasse qui ont fait l’histoire de l’Armée de l’air et de l’espace vous est proposée en extérieur. Vous découvriez ensuite, dans le batiment, l’évolution de ces plus lourds que l’air depuis l’arrivée des frères Wright à Pau jusqu’aux missions du RAFALE (_cet avion n’est pas exposé_). Possibilité de participer à une visite guidée.

Gratuit. Entrée libre. Pièce d’identité obligatoire.

Espace Rozanoff – Musée de la base aérienne 118 1061 avenue du Colonel Rozanoff, 40118 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00