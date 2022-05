Découverte de l’audiodescription Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Découverte de l’audiodescription Maison du livre,de l’image et du son, 25 juin 2022, Villeurbanne. Découverte de l’audiodescription

Maison du livre, de l’image et du son, le samedi 25 juin à 15:00

Cette séance destinée à tout public, déficient visuel ou non, permet une découverte inédite et sensorielle du dispositif d’audiodescription, qui permet de rendre des films accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, grâce à la version audiodécrite d’un court métrage. L’intervenante Sandrine Dias est autrice d’audiodescriptions et collaboratrice à l’Association Ciné-Sens. Depuis 2013, cette association vise à développer par l’accompagnement des professionnels de la filière cinéma, l’accessibilité du cinéma aux porteurs de déficiences sensorielles. Cette séance permet une découverte inédite et sensorielle du dispositif d’audiodescription, dans le cadre des Semaines du handicap. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Découverte de l’audiodescription Maison du livre,de l’image et du son 2022-06-25 was last modified: by Découverte de l’audiodescription Maison du livre,de l’image et du son Maison du livre,de l'image et du son 25 juin 2022 de l'image et du son Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon