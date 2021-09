Moirans Moirans Isère, Moirans Découverte de l’atelier Pierres et Décoration Moirans Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Découverte de l’atelier Pierres et Décoration Moirans, 17 septembre 2021, Moirans. Découverte de l’atelier Pierres et Décoration 2021-09-17 14:30:00 – 2021-09-17 18:00:00 Centr’Alp 64 rue de l’Eygala

Moirans Isère Moirans Isère Exposition – démonstration sur les différentes techniques du travail de la pierre adapté au patrimoine. pierresdecoration@gmail.com +33 6 77 42 06 15 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Autres Lieu Moirans Adresse Centr'Alp 64 rue de l'Eygala Ville Moirans lieuville 45.31713#5.60102