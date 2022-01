Découverte de l’atelier Phiguitars Villecomte Villecomte Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Villecomte Côte-d’Or Villecomte EUR 0 0 Découverte de l’atelier Phiguitars de Philippe Bouyou le vendredi 12 août à Villecomte à 10h. Philippe vous fera découvrir son métier de luthier et l’art de manier le bois afin de faire résonner des sons uniques en provenance de guitares ou encore de basses. Gratuit, uniquement sur inscription à l’Office de tourisme. Durée environ 1h30. Découverte de l’atelier Phiguitars de Philippe Bouyou le vendredi 12 août à Villecomte à 10h. Philippe vous fera découvrir son métier de luthier et l’art de manier le bois afin de faire résonner des sons uniques en provenance de guitares ou encore de basses. Gratuit, uniquement sur inscription à l’Office de tourisme. Durée environ 1h30. Villecomte

