Découverte de l’atelier musée des brosseries Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: Oise

Tracy-le-Mont

Découverte de l’atelier musée des brosseries Tracy-le-Mont, 3 décembre 2022, Tracy-le-Mont. Découverte de l’atelier musée des brosseries

Tracy-le-Mont Oise

2022-12-03 – 2022-12-03 Tracy-le-Mont

Oise Tracy-le-Mont 4 La brosse de toilette, un objet extraordinaire, qui l’eût cru ? Les brosses ne vous laisseront plus indifférent après votre visite de l’Atelier musée des brosseries ! Comme chaque premier samedi du mois, l’équipe de bénévoles vous accueille pour ses visites commentées. Prévoyez au moins 1h30 sur le site. Dans l’ancienne brosserie de luxe Commelin-Brenier, nous vous proposons un voyage au pays des brossières lors duquel vous découvrirez à la fois des collections originales de brosses de luxe, un métier d’art et un bâtiment emblématique de l’activité : le séchoir à os aujourd’hui restauré (label fondation du patrimoine). Un lieu empreint d’histoires de la vie ouvrière de la Belle Époque. La brosse de toilette, un objet extraordinaire, qui l’eût cru ? Les brosses ne vous laisseront plus indifférent après votre visite de l’Atelier musée des brosseries ! Comme chaque premier samedi du mois, l’équipe de bénévoles vous accueille pour ses visites commentées. Prévoyez au moins 1h30 sur le site. Dans l’ancienne brosserie de luxe Commelin-Brenier, nous vous proposons un voyage au pays des brossières lors duquel vous découvrirez à la fois des collections originales de brosses de luxe, un métier d’art et un bâtiment emblématique de l’activité : le séchoir à os aujourd’hui restauré (label fondation du patrimoine). Un lieu empreint d’histoires de la vie ouvrière de la Belle Époque. +33 6 81 38 34 16 http://www.ambo.fr/ CCLO

Tracy-le-Mont

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Tracy-le-Mont Autres Lieu Tracy-le-Mont Adresse Tracy-le-Mont Oise Ville Tracy-le-Mont lieuville Tracy-le-Mont Departement Oise

Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tracy-le-mont/

Découverte de l’atelier musée des brosseries Tracy-le-Mont 2022-12-03 was last modified: by Découverte de l’atelier musée des brosseries Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont 3 décembre 2022 Oise Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont, Oise

Tracy-le-Mont Oise