Découverte de l'atelier Fa-Sol Saulx-le-Duc Catégories d'évènement: Côte-d'Or

Saulx-le-Duc

Découverte de l’atelier Fa-Sol Saulx-le-Duc, 15 juillet 2022, Saulx-le-Duc. Découverte de l’atelier Fa-Sol Atelier Fa-Sol 3 Rue du Dessus Saulx-le-Duc

2022-07-15 – 2022-07-15 Atelier Fa-Sol 3 Rue du Dessus

Cette visite vous fera découvrir les savoir-faire uniques d'Anne et Françoise qui vous feront découvrir leur univers autour de la marqueterie et la conception de bijoux. Gratuit, uniquement sur inscription à l'Office de tourisme. Durée environ 1h30.

Lieu Saulx-le-Duc Adresse Atelier Fa-Sol 3 Rue du Dessus

Saulx-le-Duc Côte-d'Or