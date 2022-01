Découverte de l’atelier de Cassie Poinsenot Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Découverte de l'atelier de Cassie Poinsenot le vendredi 5 août dans les Halles à Is-sur-Tille à 10h. Cassie Pinsenot vous fera découvrir des techniques de dessin hors du commun et l'art de réaliser des portraits au stylo à bille ! Gratuit, uniquement sur inscription à l'Office de tourisme. Durée environ 1h30.

