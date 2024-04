Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux « Coup de coeur » Le Timbre Mesnil-sous-Vienne, samedi 6 avril 2024.

Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux « Coup de coeur » Le Timbre Mesnil-sous-Vienne Eure

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Marie-Paule Lacroix, artisan d’art créatrice de bijoux fantaisies colorés « Coup de cœur » est heureuse de vous dévoiler les coulisses de son atelier où se mêlent savoir-faire et imagination. Vous pourrez vous laisser inspirer par des techniques traditionnelles revisitées avec modernité et passion. C’est l’occasion d’échanger sur ses sources d’inspirations, ses méthodes de travail et ses projets futurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le Timbre 3 route des Landes

Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie marie@croquecouleur-bijoux.fr

L’événement Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux « Coup de coeur » Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2024-03-23 par Vexin Normand Tourisme