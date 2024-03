Découverte de l’Atelier Croque Couleur créatrice de bijoux Coup de Cœur Mesnil-sous-Vienne, mardi 2 avril 2024.

Passionnée, je crée dès mon enfance ! Après une formation de Décoration Intérieure, formes et couleurs à l’Ecole Boulle-Paris, je crée Croque Couleur en 2008, une marque de bijoux fantaisies, colorés, intemporels et contemporains, pour que les femmes se sentent belles et heureuses. Je propose des modèles uniques réalisés à la main, en polymère. Cette matière exceptionnelle me permet de développer un répertoire de formes et de couleurs à l’infinie à partir de techniques traditionnelles et actuelles. Je vous raconte les scènes éphémères de mon jardin extraordinaire de façon stylisée ou réaliste et je ne cesse de chercher, créer et partager un quotidien dans lequel l’ennui n’a pas de place. Heureuse de vous accueillir, je vous ouvre les portes de mon atelier pour une petite visite gratuite. Atelier-showroom sans réservation.

Début : 2024-04-02 14:00:00

fin : 2024-04-04 18:30:00

3 Route des Landes

Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie croquecouleur@yahoo.fr

