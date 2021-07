Lamagdelaine Atelier Audrey Rogers Lamagdelaine, Lot Découverte de l’atelier “Art et vitrail” Atelier Audrey Rogers Lamagdelaine Catégories d’évènement: Lamagdelaine

Lot

Découverte de l’atelier “Art et vitrail” Atelier Audrey Rogers, 18 septembre 2021, Lamagdelaine. Découverte de l’atelier “Art et vitrail”

le samedi 18 septembre à Atelier Audrey Rogers

La maître-vitrailliste Audrey Rodgers, installée depuis cinq ans à Lamagdelaine, représente la nouvelle génération d’artisans passionnés par l’art du vitrail. Créatrice mais aussi restauratrice, elle est chargée notamment de la restauration d’une partie des vitraux du XIXe siècle de l’église de Concots.

Sur réservation

Visite de l’atelier le matin, ateliers bijoux en verre l’après-midi. Atelier Audrey Rogers 49 route de Cahors, 46090 Lamagdelaine Lamagdelaine Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lamagdelaine, Lot Autres Lieu Atelier Audrey Rogers Adresse 49 route de Cahors, 46090 Lamagdelaine Ville Lamagdelaine lieuville Atelier Audrey Rogers Lamagdelaine