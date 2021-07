Strasbourg Jardin botanique de l'Université de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Découverte de l’association des Amis du Jardin botanique Jardin botanique de l’Université de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, le samedi 18 septembre à 10:00

### Venez découvrir les activités de l’association. Créée en 1983, l’**AAJBUS (Association des Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strabourg)** compte plus de 250 membres et participe à la promotion et au rayonnement du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg. Liée par convention à la Faculté des sciences de la vie, l’association présente chaque année ses activités en faveur du jardin botanique et de la connaissance du monde végétal lors de nos manifestations publiques.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Jardin botanique de l'Université de Strasbourg 28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

