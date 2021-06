Chambéry Musée des Beaux-Arts Chambéry, Savoie Découverte de l’artothèque de Chambéry Musée des Beaux-Arts Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

En lien avec la visite « Héroïnes » dans la collection permanente du musée, partez à la rencontre des femmes artistes du fonds de l’artothèque. Découvrez ou redécouvrez l’artothèque de Chambéry et ses 500 œuvres contemporaines nichées au cœur du musée. Musée des Beaux-Arts Place du Palais de justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

