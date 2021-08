Vandœuvre-lès-Nancy Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Découverte de l’Artothèque 379 à Vandœuvre Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### La médiathèque accueille 41 œuvres contemporaines de l’artothèque 379. L’artothèque 379 existe à Nancy depuis 2019. Sa création répond à la volonté de partager avec le plus grand nombre un fonds d’œuvres régulièrement enrichi depuis 40 ans. Ainsi des œuvres de Bram Van Velde, Jacques Monory, Pierre Alechinsky, Sonia Delaunay, côtoient d’autres œuvres de jeunes artistes. L’artothèque permet, comme dans une bibliothèque, d’emprunter des œuvres moyennant une cotisation. En collaboration avec l’UP2V, l’équipe de la médiathèque a choisi d’emprunter une quarantaine d’œuvres issues de ce fonds pour en présenter la diversité et partager avec vous, pendant un mois, toute sa richesse. En lien avec cette exposition, de nombreuses autres animations se dérouleront tout au long du mois de septembre mettant en valeur la création, l’art et le patrimoine.

Gratuit. Entrée libre.

