Le samedi 10 juillet à 15h, l’Espace Canopy propose, en collaboration avec l’artiste Alison Grace Koehler, une visite guidée gratuite de l’Eglise Sainte-Anne (la Butte aux Cailles, Paris 13e) puis de l’atelier de l’artiste. Alison Koehler est une artiste américaine (et aussi poète!) installée dans le 13e arrondissement de Paris. Elle travaille le verre de façon originale, ajoutant à la maitrise de l’art du vitrail un touche agréablement moderne : elle produit ses propres vitraux mais aussi des sculptures ou encore des portraits sur verre (vous pouvez vous rendre sur son site pour découvrir ses oeuvres : http://alisonkoehler.com/stained-glass-windows/). Alison Koehler vous propose une visite guidée de l’Eglise Sainte-Anne à la Butte aux Cailles où elle vous fera découvrir l’art du vitrail, suivi d’une visite de son atelier où elle vous présentera ses oeuvres. Horaires : Samedi 10 juillet 2021 – 15h Tarif : gratuit Uniquement sur réservation : contacter le 0695678714 Animations -> Visite guidée Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac Paris 75013

6 : Corvisart (414m) 7 : Tolbiac (531m)

Contact :Espace Canopy canopy@labelette.info https://www.espacecanopy.fr https://www.facebook.com/canopyactualite 0695678714

Espace Canopy

