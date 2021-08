Les Noës-près-Troyes Espace Saint-Loup Aube, Les Noës-prés-Troyes Découverte de l’architecture du nouveau bâtiment de l’espace enfance Espace Saint-Loup Les Noës-près-Troyes Catégories d’évènement: Aube

Espace Saint-Loup, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Visitez exceptionnellement cette architecture contemporaine du nouveau bâtiment des Noës dédié à l’enfance ! Espace Saint-Loup 2 rue du Mont Saint-Loup, 10420 Les Noës-près-Troyes Les Noës-près-Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

