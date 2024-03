Découverte de l’arboretum « Les feuilles fleuries » Arboretum les Feuilles Fleuries Saint-Eloi, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Venez (re)découvrir l’arboretum en circulant librement sur l’herbe au gré de vos envies ou bien en suivant l’itinéraire proposé dans le mini-guide illustré, téléchargeable sur le site lesfeuillesfleuries.fr (2e rubrique du menu).

Ce petit guide vous renseigne également sur une centaine de végétaux remarquables.

Les correspondances françaises de la plupart des noms botaniques des arbres et arbustes sont également téléchargeables dans cette même rubrique.

Cet arboretum présente de nombreuses floraisons d’arbres, arbustes, vivaces, rosiers dont les couleurs et parfums vous enchanteront !

Nous vous attendons nombreux à l’arboretum les 1er et 2 juin !

Arboretum les Feuilles Fleuries Rue de Rémeron 58000 Saint-Eloi Saint-Eloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 07 17 80 93 http://www.lesfeuillesfleuries.fr [{« link »: « http://lesfeuillesfleuries.fr/ »}] Jardin privé avec une riche collection de plus de 2 000 variétés d’arbres et arbustes (rhododendrons, azalées, rosiers…). Un parking est disponible. | Les animaux ne sont pas autorisés. | L’accueil peut se faire en anglais et en allemand.

© Eric Bariller