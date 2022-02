Découverte de l’Arboretum, le verger et le jardin de curé avec livrets guides en français et anglais Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Découverte de l’Arboretum, le verger et le jardin de curé avec livrets guides en français et anglais Arboretum du château de Neuvic d’Ussel, 5 juin 2022, Neuvic. Découverte de l’Arboretum, le verger et le jardin de curé avec livrets guides en français et anglais

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel, le dimanche 5 juin à 14:00 Visite libre : 4€ pour les adultes, 3€ pour les 4-18 ans et PMR.

Visite libre de l’arboretum, du verger et du jardin de curé avec livrets guides en français et anglais, panneaux sur le changement climatique. Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des Marroniers,19160 Neuvic, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Neuvic Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T20:00:00

