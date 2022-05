Découverte de l’arboretum du parc du Schlossberg de Forbach Parc du Schlossberg Forbach Catégories d’évènement: Forbach

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc du Schlossberg entrée libre et gratuite

Découvrez le parc du Schlossberg, son arboretum composé de 80 essences d’arbres, au sommet du parc les ruines du Château médiéval (possibilité de monter au sommet de la tour le samedi et dimanche). Parc du Schlossberg Parc du Schlossberg Rue du Parc, Forbach, Moselle, Grand Est Forbach Moselle

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T21:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T20:00:00

