Découverte de l’arboretum de Vergt – 26/07/2022

Découverte de l’arboretum de Vergt – 26/07/2022, 26 juillet 2022, . Découverte de l’arboretum de Vergt – 26/07/2022



2022-07-26 09:00:00 – 2022-07-26 12:00:00 Parc Forestier de Vergt

Partez à la découverte du parc forestier de Vergt.

Suivez la guide !

Essences d’arbres, forêt naturelle, prairie sèche, point de vue sur Vergt,

histoire du site…Une balade pleine de surprises ! Sur inscription, 6€ par personne

(places limitées). Gratuité pour les moins de 6 ans. Les mardis et jeudis de juillet et août de 9h à 12h.

Départ 9h place du Foirail à Vergt. Chaussures de marche conseillées.

Non accessible aux personnes à mobilités réduite. Parc Forestier de Vergt

