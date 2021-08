Saint-Éloi Arboretum Les Feuilles Fleuries Nièvre, Saint-Eloi Découverte de l’arboretum de Saint-Eloi Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Eloi

Découverte de l’arboretum de Saint-Eloi Arboretum Les Feuilles Fleuries, 18 septembre 2021, Saint-Éloi. Découverte de l’arboretum de Saint-Eloi

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Arboretum Les Feuilles Fleuries

Arboretum privé présentant une très riche collection d’arbres et arbustes (environ 2000 variétés différentes) et environ 1000 rosiers et de très nombreuses vivaces.

3€ | Gratuit -18 ans accompagné

Un festival de couleurs et de senteurs à découvrir dans le Val de Loire, à quelques minutes de Nevers … Arboretum Les Feuilles Fleuries 25-31 rue de Remeron, 58000 Saint-Eloi Saint-Éloi Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Eloi Autres Lieu Arboretum Les Feuilles Fleuries Adresse 25-31 rue de Remeron, 58000 Saint-Eloi Ville Saint-Éloi lieuville Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi