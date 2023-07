Découverte de l’aquarelle Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découverte de l’aquarelle Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 14h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit Sur inscription auprès des bibliothécaires avec Jessie Lousteau, dans le cadre de l’Automne de la science « L’eau dans tous ses états » Autour du thème de l’eau, les enfants

exploreront les différentes techniques de l’aquarelle avec l’illustratrice Jessie Lousteau. Un atelier d’initiation ludique pour apprendre à expérimenter les matières, les transparences et les couleurs. Cet atelier est proposé dans le cadre de l’Automne de la science, dont la thématique 2023 est « l’eau dans tous ses états » Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

