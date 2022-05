Découverte de l’apiculture responsable Chevannes Chevannes Catégories d’évènement: Chevannes

Chevannes Loiret Chevannes 45 EUR 45 Au programme rôles des abeilles dans la ruche, comment bien s’occuper de sa ruche, les differences entre abeilles sauvages et domestiques, découverte de l’organisation d’une ruche. Une demi journée enrichissante pour toute la famille Participez à un stage d’apiculture d’une demi-journée aux Clés de la Ferme à Chevannes. Cette nouvelle ferme située dans le Loiret vous propose de découvrir les bases de l’apiculture raisonnée avec le rucher des 4 vallées contact@lesclesdelaferme.com +33 6 66 99 31 74 Au programme rôles des abeilles dans la ruche, comment bien s’occuper de sa ruche, les differences entre abeilles sauvages et domestiques, découverte de l’organisation d’une ruche. Une demi journée enrichissante pour toute la famille Les Clés de la Ferme

