le mercredi 9 février à Médiathèque d’Ornon

La médiathèque d’Ornon accueillent les enfants pour une découverte de la langue anglaise en s’amusant avec Récré Anglais. ————————————————————————————————————————- ### Deux ateliers en fonction des l’âge : * de 10 h à 10 h 45 pour les 3-6 ans. * de 11 h à 11 h 45 pour les 7-11 ans

Gratuit sur réservation

Des ateliers proposés aux 3 – 11 ans Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T10:45:00;2022-02-09T11:00:00 2022-02-09T11:45:00

