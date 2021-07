Pugny Château de Pugny Deux-Sèvres, Pugny Découverte de l’ancienne vie au château Château de Pugny Pugny Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pugny

Découverte de l’ancienne vie au château Château de Pugny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pugny. Découverte de l’ancienne vie au château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Pugny Gratuit. Réservation recommandée en raison de la limite de visiteurs imposée par les restrictions sanitaires.

Suivez un membre de l’Association des Amis du Château de Pugny, en charge de la rénovation, pour découvrir les ruines du XIVe et XVIe siècle, les caves du logis seigneurial, et l’ancienne glacière ! Château de Pugny Château de Pugny, 79320 Pugny Pugny Pugny Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Pugny Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Pugny Adresse Château de Pugny, 79320 Pugny Ville Pugny lieuville Château de Pugny Pugny