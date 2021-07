Strasbourg Musée de sismologie Bas-Rhin, Strasbourg Découverte de l’ancienne station de sismologie de l’Université de Strasbourg Musée de sismologie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Venez découvrir l’ancienne station de sismologie et l’exposition «Sismo Strasbourg». **Exposition « Sismo Strasbourg »** Le musée, aménagé dans l’ancienne station de sismologie, invite le visiteur à la découverte des étapes clés de l’histoire de cette science récente. Ensemble patrimonial unique sur le plan international, il permet au public de mieux comprendre le contexte historique, politique et scientifique dans lequel l’observatoire sismologique a été fondé puis a fonctionné. Des sismologues seront présents pour répondre aux questions liées à l’actualité.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

