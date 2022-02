Découverte de l’amphithéâtre Site de l’amphithéâtre antique de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Découverte de l’amphithéâtre Site de l’amphithéâtre antique de Saintes, 3 juin 2022, Saintes. Découverte de l’amphithéâtre

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Site de l’amphithéâtre antique de Saintes 4€, gratuit jusqu’à 18 ans inclus

Déambulation libre à la découverte de l’amphithéâtre. Site de l’amphithéâtre antique de Saintes 20 rue Lacurie 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Site de l'amphithéâtre antique de Saintes Adresse 20 rue Lacurie 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Site de l'amphithéâtre antique de Saintes Saintes Departement Charente-Maritime

Site de l'amphithéâtre antique de Saintes Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Découverte de l’amphithéâtre Site de l’amphithéâtre antique de Saintes 2022-06-03 was last modified: by Découverte de l’amphithéâtre Site de l’amphithéâtre antique de Saintes Site de l'amphithéâtre antique de Saintes 3 juin 2022 saintes Site de l'amphithéâtre antique de Saintes Saintes

Saintes Charente-Maritime