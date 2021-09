Le Grand-Bornand La Source Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Découverte de l’Alpe à la Source La Source Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Source

Retrouvez des espaces de jeux extérieurs ludiques et décalés : l’arbre à jouer, les ruches à livre et le jardin pédagogique, le Manège chaudron à propulsion parentale, la Sonnaille géante… et à l’intérieur : le café et son Bô’Bar, La Grange aux Etoiles, Les salles d’ateliers, La vache cinétique.

Entrée libre.

Venez apprécier en accès libre les jeux et les activités proposées à la Source, qui vous permettront de découvrir autrement la richesse du patrimoine bornandin. La Source Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

