Yonne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Parc arboré en bordure de la Cure pour la promenade, la pêche, la découverte du parcours sur le flottage, la baignade, etc. Il est équipé de tables de pique nique et de jeux pour enfants. La biodiversité y est préservée (tonte et la taille raisonnée) merci d’y contribuer en repartant avec vos déchets ou en utilisant les bacs de tri sélectif. Parc arboré en bordure de la Cure Aire de Loisirs rue de Coullemières 89270 Vermenton Vermenton Vermenton Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T19:00:00

