Sa requalification vers une production aromatique en offrant un tour du monde des aromates utilisés dans différents continents, donne à ce lieu beaucoup de choses à découvrir. La présence des aromates va renforcer l’expérience sensorielle du lieu grâce aux odeurs de toutes ces herbes aromatiques. De plus, les enfants sont mis à l’honneur dans cet espace grâce à la mise en place de bacs de petites dimensions qui donnent lieu à des activités. La découverte est au cœur de ce projet. En effet, cet espace permet de découvrir des végétaux, l’agriculture urbaine, le jardinage. C’est un espace riche en information qui est idéal pour apprendre ce qu’est l’agriculture urbaine. Afin de s’imprégner de l’ambiance unique qu’offre ce lieu ainsi que de permettre aux enfants d’apprendre de manière plus ludique, nous avons pensé à la création d’une chasse au trésor. Celle-ci permettrait de lier plusieurs activités autour d’une narration qui rendrait l’expérience de ce lieu plus immersive. Associer différentes activités autour d’une histoire permettra aux enfants de mieux assimiler et retenir ce qu’ils apprennent. La découverte de différents aromates, du jardinage, de l’agriculture urbaine serait reliée et permettrait aux enfants d’expérimenter le lieu d’une manière immersive et sensorielle. Aussi, la mise en place d’une communication dédiée aux enfants avec de l’illustration et mettant en scène des personnages renforceraient le côté ludique de cet espace. Cette communication participerait à l’élaboration de l’histoire de la chasse au trésor et du lieu. En plus d’informer, elle serait également un outil pour la chasse au trésor : elle communiquerait des indices, elle pourrait être manipulée ou elle pourrait raconter l’histoire.

