Découverte de l'Abbaye de Maylis
Maylis, 9 août 2022

Découverte de l’Abbaye de Maylis Maylis

2022-08-09 – 2022-08-09

Maylis Landes Maylis

EUR Guidé par les moines, dans le parc de l’abbaye, découvrez la chapelle et la grande église. Ils vous raconteront leur vie au monastère et leurs activités diverses et variés, comme la culture la tisane.

+33 5 58 98 58 50

© Abbaye de Maylis

Maylis

dernière mise à jour : 2022-04-11 par