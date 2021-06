Saint-Gelven Abbaye de Bon Repos Côtes-d'Armor, Saint-Gelven Découverte de l’abbaye de Bon-Repos Abbaye de Bon Repos Saint-Gelven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

[https://www.youtube.com/watch?v=2lIFSNfn4Vk](https://www.youtube.com/watch?v=2lIFSNfn4Vk) L’abbaye cistercienne de Bon-Repos vous accueille pour une halte culturelle et historique, dans un environnement remarquable. Abbaye de Bon Repos Bon-Repos, 22570 Saint-Gelven Saint-Gelven Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

