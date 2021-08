Saint-Gelven Abbaye de Bon-Repos Côtes-d'Armor, Saint-Gelven Découverte de l’abbaye de Bon-Repos Abbaye de Bon-Repos Saint-Gelven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Gelven

Découverte de l’abbaye de Bon-Repos Abbaye de Bon-Repos, 18 septembre 2021, Saint-Gelven. Découverte de l’abbaye de Bon-Repos

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Bon-Repos Entrée libre.

Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de Bon-Repos et plongez dans l’exposition In Ouïe. Les sculptures sonores de l’artiste José Le Piez ponctueront votre visite. Abbaye de Bon-Repos Bon-Repos, 22570 Saint-Gelven Saint-Gelven Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

