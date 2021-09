Laval Laval Laval, Mayenne DÉCOUVERTE DE L’AAARTOTHÈQUE À LA MAISON RIGOLOTE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

DÉCOUVERTE DE L’AAARTOTHÈQUE À LA MAISON RIGOLOTE Laval, 18 septembre 2021, Laval. DÉCOUVERTE DE L’AAARTOTHÈQUE À LA MAISON RIGOLOTE 2021-09-18 – 2021-09-19

Laval Mayenne Laval Peintures, Sculptures, Gravures, Photographie…

Pour les Particuliers, les Collectivités, l’Enseignement, les Entreprises…

Promotion des Artistes de l’AAArtothèque.

La Maison Rigolote, lieu d’exposition et stockage de presque 400 oeuvres originales Mayennaises, Françaises, Allemandes, Polonaises, Espagnoles.

Espace Associatif ouvert à tous.

La Maison Rigolote au 58Ter, Rue du Hameau 53000 LAVAL Venez nous découvrir ! L’AAArtothèque dispose d’un fond évolutif d’oeuvres originales d’artistes connus en Mayenne et au-delà des frontières. Peintures, Sculptures, Gravures, Photographie… référencées sont visibles dans notre catalogue en ligne depuis 2007. Tous les 3 ans, ces oeuvres sont renouvelées.

2 samedis tous les 3 mois, vous pouvez venir faire votre marché et partir avec une ou plusieurs oeuvres de votre choix pour la modique somme de 10 ou 15 ? chacune, après avoir adhérer à notre association pour 20 ? l’année civile. Vous pouvez aussi réserver en ligne. Les dates de ces permanences sont dans l’onglet artothèque.

Le prêt en location permet d’emporter une ou plusieurs oeuvres de votre choix et de les intégrer en toute liberté dans votre cadre de vie. Nos prochaines sessions : les samedis 18 et 25 septembre de 14h30 à 18h. Une porte ouverte est prévue sur 2 week-ends, les 18-19 (journées du patrimoine) et le samedi 25 septembre 2021. Retrouvez sur le site www.aaa53.fr toutes les actualités artistiques de notre association, les expositions à la Maison Rigolote et autres manifestations pour la promotion de l’ART en Mayenne. CONTACT AAA53 Association pour la promotion de l’Art d’Aujourd’hui en Mayenne La Maison Rigolote 58 ter, rue du Hameau 53000 Laval [contact@aaa53.fr](mailto:contact@aaa53.fr) www.aaa53.fr facebook : Galerie La Maison Rigolote DÉCOUVERTE DE L’AAARTOTHÈQUE À LA MAISON RIGOLOTE contact@aaa53.fr http://www.aaa53.fr/ Peintures, Sculptures, Gravures, Photographie…

Pour les Particuliers, les Collectivités, l’Enseignement, les Entreprises…

Promotion des Artistes de l’AAArtothèque.

La Maison Rigolote, lieu d’exposition et stockage de presque 400 oeuvres originales Mayennaises, Françaises, Allemandes, Polonaises, Espagnoles.

Espace Associatif ouvert à tous.

La Maison Rigolote au 58Ter, Rue du Hameau 53000 LAVAL Venez nous découvrir ! L’AAArtothèque dispose d’un fond évolutif d’oeuvres originales d’artistes connus en Mayenne et au-delà des frontières. Peintures, Sculptures, Gravures, Photographie… référencées sont visibles dans notre catalogue en ligne depuis 2007. Tous les 3 ans, ces oeuvres sont renouvelées.

2 samedis tous les 3 mois, vous pouvez venir faire votre marché et partir avec une ou plusieurs oeuvres de votre choix pour la modique somme de 10 ou 15 ? chacune, après avoir adhérer à notre association pour 20 ? l’année civile. Vous pouvez aussi réserver en ligne. Les dates de ces permanences sont dans l’onglet artothèque.

Le prêt en location permet d’emporter une ou plusieurs oeuvres de votre choix et de les intégrer en toute liberté dans votre cadre de vie. Nos prochaines sessions : les samedis 18 et 25 septembre de 14h30 à 18h. Une porte ouverte est prévue sur 2 week-ends, les 18-19 (journées du patrimoine) et le samedi 25 septembre 2021. Retrouvez sur le site www.aaa53.fr toutes les actualités artistiques de notre association, les expositions à la Maison Rigolote et autres manifestations pour la promotion de l’ART en Mayenne. CONTACT AAA53 Association pour la promotion de l’Art d’Aujourd’hui en Mayenne La Maison Rigolote 58 ter, rue du Hameau 53000 Laval [contact@aaa53.fr](mailto:contact@aaa53.fr) www.aaa53.fr facebook : Galerie La Maison Rigolote dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.07021#-0.76265