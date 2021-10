Souppes-sur-Loing Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux Seine-et-Marne, Souppes-sur-Loing Découverte de la zone humide pour les petits et grands (jeux) Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux Souppes-sur-Loing Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Souppes-sur-Loing

Découverte de la zone humide pour les petits et grands (jeux) Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux, 10 novembre 2021, Souppes-sur-Loing. Découverte de la zone humide pour les petits et grands (jeux)

Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux, le mercredi 10 novembre à 14:00

Merci de vous inscrire au moins 48h avant l’animation. Pass sanitaire obligatoire.

Sortie gratuite, inscription obligatoire

Observez ce site de manière ludique Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux 77460 – Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Souppes-sur-Loing Autres Lieu Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux Adresse 77460 - Souppes-sur-Loing Ville Souppes-sur-Loing lieuville Site naturel départemental du Marais de Cercanceaux Souppes-sur-Loing