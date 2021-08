Gray Ville de Gray Gray, Haute-Saône Découverte de la Ville de Gray Ville de Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Découverte de la Ville de Gray Ville de Gray, 18 septembre 2021, Gray. Découverte de la Ville de Gray

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Gray

Découvrez l’Hôtel de ville, la basilique, le théâtre… Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville, samedi et dimanche, départ à 15h.

Gratuit

Venez découvrir la vieille ville Ville de Gray Place Charles De Gaulle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

