Vannes 15 place Saint-Pierre Morbihan, Vannes DÉCOUVERTE DE LA VILLE ANCIENNE 15 place Saint-Pierre Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

DÉCOUVERTE DE LA VILLE ANCIENNE 15 place Saint-Pierre, 19 septembre 2021, Vannes. DÉCOUVERTE DE LA VILLE ANCIENNE

le dimanche 19 septembre à 15 place Saint-Pierre

Une visite de la ville ancienne sans escalier pour découvrir l’histoire et l’architecture de la ville intramuros en poussette, en fauteuil, en béquille… ou sans effort sur ses deux pieds.

Gratuit. Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe Réservation conseillée

Accessible aux personnes à mobilité réduite 15 place Saint-Pierre Vannes Vannes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu 15 place Saint-Pierre Adresse Vannes Ville Vannes lieuville 15 place Saint-Pierre Vannes