Découverte de la vie sauvage des étangs

Haute-Loire

Découverte de la vie sauvage des étangs, 19 juillet 2023, Bas-en-Basset

2023-07-19 09:00:00 – 2023-07-19 12:00:00

Haute-Loire EUR Découverte de la vie sauvage des étangs. Partez en famille en compagnie d’un guide nature de la LPO au Parc de la Biodiversité à la découverte des oiseaux, des libellules et autres grenouilles. +33 4 71 66 95 44 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Bas-en-Basset

