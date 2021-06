Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Découverte de la vie sauvage des étangs Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Découverte de la vie sauvage des étangs Bas-en-Basset, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bas-en-Basset. Découverte de la vie sauvage des étangs 2021-07-23 08:30:00 08:30:00 – 2021-07-23 11:30:00 11:30:00

Bas-en-Basset Haute-Loire EUR 5 Sortie accompagnée d'un guide nature de la LPO au parc de la biodiversité pour découvrir la plus grande diversité d'oiseaux d'eaux de nos campagnes : bihoreau gris, gallinule, foulque macroule, grèbe huppé, etc

